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Kim Kardashian avukat oluyor

Kim Kardashian, baro sınavlarına girmek için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 06:49..
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Kim Kardashian avukat oluyor

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, 2022’de California Baro Sınavı’na gireceğini açıkladı. Vogue dergisine konuşan Kardashian, San Francisco’da bir hukuk bürosunda 4 yıllık bir staja başladığını söyledi.

"UZUN ZAMANDIR İSTİYORDUM"

Kardashian, daha önce 63 yaşındaki Alice Marie Johnson’ın şiddet içermeyen bir uyuşturucu davasında 21 yıldır mahkum olduğu hapisten çıkması için çalışmalar yürütmüştü. Kardashian, “bunu yapmayı uzun zamandır çok istiyordum” dedi.

HUKUK OKUMAYA GEREK YOK

California, hukuk fakültesi okumadan, baro sınavlarına girilebilen 4 eyaletten biri.

Kim Kardashian avukat oluyor

Kim Kardashian avukat oluyor

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