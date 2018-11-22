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Kim Kardashian: Bazı pozlarım kocamı üzdü

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Kim Kardashian'dan beklenmedik bir itiraf geldi.

Haber Merkezi | 22.11.2018 - 09:22..
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Ellen DeGeneres'in programına konuk olan 38 yaşındaki reality şov yıldız Kim Kardashian, Instagram hesabından yayınladığı bazı pozlarının 41 yaşındaki rockçı eşi Kanye West'i üzdüğünü söyledi. Kim, "Bu tarzda çok fazla fotoğraf yayınladığınızda bazen kocanızla başınız derde girebilir" dedi.

Kim Kardashian: Bazı pozlarım kocamı üzdü

Ellen DeGeneres'in "Ben olsam eşime bu pozların onu rahatsız edip etmeyeceğini sorardım" sözleri üzerine ABD'li yıldız, sadece "Evet" karşılığını verdi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Kim Kardashian, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz böyle şeyler yarı yarıyadır. Çünkü o benim her zaman kendime güvenli olmamı ve eğlenmemi ister. Ama bunlar aynı zamanda onu rahatsız da ediyor. Bazen kendimi iyi hissettiğimde kocamı rahatsız edecek paylaşımlar da yapabiliyorum."

Kim Kardashian: Bazı pozlarım kocamı üzdü

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