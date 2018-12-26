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Kim Kardashian evinde parti verdi

Kim Kardashian, aile bireyleri ve dostlarına 20 milyon dolarlık malikanesinde şık kez yılbaşı partisi verdi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 10:03..
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Kardashian/Jenner ailesinin geleneksel yılbaşı partisi, Calabasas’taki dağ eteğinde yer alan malikanede gerçekleşti.

YAPAY KAR YAĞDIRDI

Geceden fotoğrafların sosyal medyadan yayınlandığı partide, yapay kar yağdırıldı.

Jennifer Lopez'le sevgilisi Aleş Rodriguez, şarkıcı Sia, Paris Hilton, Selma Blair gibi ünlüler de partiye katıldı. Konuklar, yapay karların üzerinde kızak keyfi de yaşadı. John Legend da grubuyla birlikte seslendirdiği şarkılarıyla, geceye renk kattı.

Kim Kardashian'ın ev partisi-FOTO GALERİ

Geleneksel hale gelen yılbaşı etkinliğin, 35 yıl boyunca ev sahipliğini anne Kris Jenner yapmıştı.

Kim Kardashian evinde parti verdi

Kim Kardashian evinde parti verdi

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