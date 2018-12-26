Kim Kardashian evinde parti verdi

Kardashian/Jenner ailesinin geleneksel yılbaşı partisi, Calabasas’taki dağ eteğinde yer alan malikanede gerçekleşti.
YAPAY KAR YAĞDIRDI
Geceden fotoğrafların sosyal medyadan yayınlandığı partide, yapay kar yağdırıldı.
Jennifer Lopez'le sevgilisi Aleş Rodriguez, şarkıcı Sia, Paris Hilton, Selma Blair gibi ünlüler de partiye katıldı. Konuklar, yapay karların üzerinde kızak keyfi de yaşadı. John Legend da grubuyla birlikte seslendirdiği şarkılarıyla, geceye renk kattı.
Kim Kardashian'ın ev partisi-FOTO GALERİ
Geleneksel hale gelen yılbaşı etkinliğin, 35 yıl boyunca ev sahipliğini anne Kris Jenner yapmıştı.