taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2923
Euro
6.0672
Altın
1277.74
Borsa
90974.79
Gram Altın
217.487

Kim Kardashian yine kızdırdı

Kim Kardashian ve Kanye West, milyon dolarlık evlerinde verdikleri Noel partisinde çekilen pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 07:03..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Kim Kardashian ve Kanye West, Calabasas'taki 20 milyon dolarlık evlerinde bir Noel partisi verdi. Çift, o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kim Kardashian yine kızdırdı

5 YAŞINDAKİ KIZA KIRMIZI RUJ SÜRDÜ

Kim Kardashian parti gecesi kocası ve çocuklarıyla çekilen pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Fotoğraftaki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Daha önce kızının ten rengini açmak için pudra kullanan Kardashian, şimdi de 5 yaşındaki North'un dudaklarındaki kırmızı ruj sürdü.

Bir yetişkin gibi giyinip makyaj yapan küçük kızın bu hali Kardashian'ın birçok takipçisini kızdırdı.

Kim Kardashian yine kızdırdı

Kim Kardashian yine kızdırdı

Kim Kardashian yine kızdırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

Makas attığı kazada otomobiller hurdaya döndü

20
Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplandı

9
Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

Elazığ’da kartpostallık kar görüntüleri

10
Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

Ticaret savaşında ABD İle Çin masaya oturuyor

5
28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

28 Aralık Cuma günü kar tatili olan iller

2
Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

Isınmak için ateş yaktı zehirlenerek öldü

4
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir