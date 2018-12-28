Kim Kardashian yine kızdırdı

Kim Kardashian ve Kanye West, Calabasas'taki 20 milyon dolarlık evlerinde bir Noel partisi verdi. Çift, o kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

5 YAŞINDAKİ KIZA KIRMIZI RUJ SÜRDÜ

Kim Kardashian parti gecesi kocası ve çocuklarıyla çekilen pozlarını sosyal medyadan yayınladı. Fotoğraftaki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı ve eleştiri yağmuruna tutuldu. Daha önce kızının ten rengini açmak için pudra kullanan Kardashian, şimdi de 5 yaşındaki North'un dudaklarındaki kırmızı ruj sürdü.

Bir yetişkin gibi giyinip makyaj yapan küçük kızın bu hali Kardashian'ın birçok takipçisini kızdırdı.