Kim Kardashian'a erken doğum hediyesi

Taşıyıcı anne yöntemiyle dördüncü bebeklerine kavuşacakları ortaya çıkan Kim Kardashian ve Kanye West, herkesi imrendiren aşkları devam ediyor.

14 MİLYON DOLARLIK EV

Kanye West, karısı Kim Kardashian'a, hediye olarak satın aldığı 14 milyon dolarlık evi gezdirdi.

Ünlü çift, Miami'de "milyarderler sitesi" olarak bilinen Faena House'taki daireyi gezmeye bir grup eşliğinde gitti.

Fotoğrafçıların da adım adım takip ettiği Kardashian ve West, evir balkonuna çıktıklarında da bir süre romantik anlar yaşadı.