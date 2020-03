Müzisyen Kanye West ile evli olan dört çocuk annesi 39 yaşındaki Kim Kardashian, ailesiyle birlikte rol aldığı Keeping Up With The Kardashians adlı programda, çok konuşulan o kıyafeti nasıl giydiğini seyircilerine gösterdi.

"ÇOK ACIYOR"

Kardashian, giymesi son derece zor olan lateks kıyafetin içine iki kişinin yardımıyla girdi. Çok zorlanan yıldız, bir ara kendini tutamayıp "Cildim acıyor." dedi.