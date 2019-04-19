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Kim Kardashian'ın yatak odasındaki özel düzenek

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yatak odasına kurdurduğu düzeneği takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 09:39..
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Kim Kardashian, son olarak takipçilerine yatak odasının kapılarını açtı. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan Kardashian, yatak odasına kurdurduğu televizyon düzeneğiyle herkesi şaşırttı.

UZAKTAN KUMANDA İLE ÇALIŞIYOR

Uzaktan kumandayla çalışan bu sistem uyarınca önce perdeler kapatılıyor. Ardından da yine uzaktan kumandayla yer döşemesinin belli bir kısmı, yavaş yavaş yükseliyor ve geniş ekranlı bir TV ünitesi ortaya çıkıyor. Daha sonra yine uzaktan kumanda kullanılarak bu ünite, yer döşemesindeki yerine yerleştiriliyor.

KANYE TASARIM SEVİYOR

Kardashian ve West çiftinin, Los Angeles'taki Hidden Hill bölgesinde bulunan malikanesinin tasarımı, Axel Vervoordt'un imzasını taşıyor. Ayrıca Kanye West de tasarım konusundaki fikirlerini bu malikanede uyguladı.

Kim Kardashian'ın yatak odasındaki özel düzenek

Kim Kardashian'ın yatak odasındaki özel düzenek

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