Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik Arda Güler sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de futbolseverleri yakından ilgilendiren bir soru dikkat çekti.

Real Madrid'in geçtiğimiz aylarda Elche'yi 4-1 yendiği karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler, unutulmaz bir gol atmıştı.

ARDA'NIN MÜTHİŞ GOLÜ BU SEFER YARIŞMA PROGRAMINDA...

21 yaşındaki Arda, karşılaşmanın son dakikalarında kendi yarı sahasından gönderdiği şutla kaleyi bulmuş ve Bernabeu'yu ayağa kaldırmıştı.

La Liga tarafından resmi olarak 68,6 metre olarak ölçülen bu gol, lig tarihinin en uzun mesafeli gollerinden biri olarak kayıtlara geçmişti.

YARIŞMACI ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Bu gol, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada yarışmacıya 200 bin lira değerindeki soruda yöneltildi.

"Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metreden gol atmıştır?" sorusu karşısında cevap veremeyen yarışmacı, yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.