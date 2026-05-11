Kimsenin bilmediği o özellik: Telefonla gizli kamera nasıl tespit edilir

Küçük bir kahve fincanına ya da bir ayna yüzeyinin arkasına gizlenebilecek kadar gelişen kamera teknolojisi, mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Özellikle otel odaları, kiralık daireler ve ortak kullanım alanlarında artan gizli gözetleme iddiaları, bireysel güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor.

Pek çok kişi izlendiğinden habersiz olsa da, aslında bu durumu anlamanın yolu yine teknolojiden geçiyor.

Cebinizdeki akıllı telefonlarınızla gizli kameralara tespit edebilirsiniz.

ÖN KAMERA VE KIZILÖTESİ IŞIK YÖNTEMİ

Pek çok kamera karanlıkta çekim yapabilmek için kızılötesi (IR) ışık yayar. Ana kameralarda filtre olabileceği için telefonun ön kamerasını kullanarak odayı tarayın. Ekranda beliren küçük mor veya kırmızı parlamalar, gizli bir kameranın habercisi olabilir.

WI-FI AĞI ÜZERİNDEN TAKİP

Canlı yayın yapan kameralar ağa bağlı olmak zorundadır. "Fing" gibi uygulamalarla bağlandığınız Wi-Fi ağını tarayarak listede "IPCam", "Camera" veya "ESP32" gibi şüpheli isimler arayın.

FENERLE LENS YANSIMASI

Oda ışıklarını kapatıp telefonunuzun fenerini yavaşça çevrede gezdirin. Kamera lensleri ışığı yansıttığı için, odak noktasında parlak bir geri dönüş alıyorsanız orada bir kamera saklı olabilir.

MANYETİK ALAN TARAMA

Elektromanyetik sensörü olan telefonlarla şüpheli nesnelere yaklaşarak, cihazların yaydığı enerjiyi ölçen özel uygulamalar üzerinden gizli devreleri tespit edebilirsiniz.

CİHAZ BULUNURSA NE YAPILMALI?

Eğer gizli bir düzenekle karşılaşırsanız sakin kalmak ve profesyonel davranmak hayatidir. Uzmanların bu konudaki tavsiyeleri net:

Dokunmayın: Cihaz üzerindeki parmak izi ve kanıtları koruyun.

Belgeleyin: Farklı açılardan fotoğraflarını çekin, marka ve model bilgilerini not edin.

Yetkililere Bildirin: Durumu hemen polise veya kaldığınız tesisin üst yönetimine bildirin.

Mekan sahibiyle doğrudan tartışmaya girmek yerine, güvenli bir yere geçerek platform yetkilileriyle iletişime geçin.