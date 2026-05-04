Kimya sektörü, Türkiye'nin ihracatında ikinci

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı nisan ayında, tüm zamanların en yüksek ikinci aylık rekorunu kırarak yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), kimya sektörünün nisan ihracatıyla ilgili bilgi verdi.

Kimya sektörü, nisan ayında gerçekleştirdiği 3,1 milyar dolarlık dış satımla Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü oldu.

TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 14'Ü KİMYA SEKTÖRÜNE AİT

Kimya sektörü ise nisan ayında toplam ihracattan yüzde 14 pay alarak 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. Geçen sene nisan ayına göre ihracatını yüzde 19,3 artıran kimya sektörü, en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunu korudu.

KİMYA SEKTÖRÜ İSTİKRARLI BÜYÜYOR

Yılın ilk dört ayına bakıldığında da kimya sektörünün istikrarlı büyümesini sürdürdüğü görülüyor.

Sektörün ocak-nisan döneminde toplam ihracatı 11 milyar dolara yaklaşırken sektör küresel ekonomik belirsizliklere rağmen ihracat gücünü korumayı başardı.