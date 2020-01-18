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Kına gecelerinde robotlar kullanılacak

İstanbul'da evlilik ve düğün fuarında, kına tepsisi taşıyan, kına türküsü söyleyen ve dans eden "kınacı robotlar" katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

AA | 18.01.2020 - 03:01..
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Bugün İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan ve 19 Ocak'ta sona erecek "Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı"nda, evlenmek isteyen çiftlerin ihtiyacı olan her şey aynı çatı altında bir araya geldi.

Düğün hazırlığı yapan çiftlerin ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarın bu yılki teması "doğaya dönüş" olarak belirlenirken, fuar, evleneceklere tüm ihtiyaçlarını bir arada sunmanın yanı sıra, değişen trendler konusunda da yol gösteriyor.

KINACI ROBOTLAR

Akın Robotics tarafından üretilen kınacı robotlar fuarın öne çıkan konseptlerinden oldu. Robotlar, kına gecelerinde tepsi taşıma, kına türküsü söylemenin yanı sıra dans ekibiyle beraber kına dansı da yapabiliyor.

Robot Ada işini çok sevdiğini belirterek, "Bu tam hayalimdeki iş, insanları mutlu etmeyi ve eğlendirmeyi çok seviyorum." dedi.

Kına gecelerinde robotlar kullanılacak

Kına gecelerinde robotlar kullanılacak

Kına gecelerinde robotlar kullanılacak

Kına gecelerinde robotlar kullanılacak

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