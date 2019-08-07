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Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu

Niğde Kınık Höyük'te bu yıl yürütülen kazılarda, yaklaşık 2 bin yıllık iki mermer kartal heykeli ortaya çıkarıldı.

AA | 07.08.2019 - 14:35..
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Kınık Höyük'te devam eden kazı çalışmalarını, İtalyan, Türk, Amerikalı ve Fransız arkeologlar yürütüyor. Geçen sene ortaya çıkarılan Helenistik döneme ait 2 bin 100 yıllık tapınağın yanındaki meydanda, çukurlarda, geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen biri yıpranmış diğeri sağlam iki kartal heykeli bulundu.

MÜZEYE KALDIRILDI

Orijinalliği bozulmadan günümüze kadar saklı kalan ve yaban keçisinin üzerine pençeleriyle basar şekilde ayakta tasvir edilen, kanatları kapalı, başı yukarıda hafif sağa dönük 70 santimetrelik kartal heykelleri, restorasyonunun ardından Niğde Müzesinde sergileniyor. Geçen sene aynı bölgede çıkarılan yaklaşık 1 metre boyundaki kartal heykeli de Niğde Müzesinde sergileniyor.

Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu

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