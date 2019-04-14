Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

"Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor." açıklamasıyla gündem olan Rockçı Kıraç, açıklamalarını genişleterek; sözlerine devam etti.

Aydınlık gazetesinden Ersoy İrşi'ye konuşan Ali Tufan Kıraç, İngilizce karşıtlığı sözlerine; "İnsanlara çok radikal geliyor. Biraz da yalnız kaldığımı söylebilirim bu konuda. Ama aklı başında olan bu konuda düşünen bilim insanlarının gerçek aydınların benimle aynı kanıda olduklarından eminim. Bu dil eğitimiyle birlikte bütün anne babalar okullara gidiyorlar, “Benim çocuk İngilizce öğrendi mi?” İngilizce öğrendiyse o okul başarılı. Bütün okullar da bunun için seferber olmuş durumda. Bu da özellikle 1980’lerden sonra fışkırdı. İngilizce öğrendiklerinde hayatlarının kurtulacağına inanıyolar. 40 yıldır böyle bir algı yaratıldı. İngilizce dediğimiz dil Amerika, İngiltere gibi egemen ülkelerin dünyayı sömürme biçimidir." diye devam etti.

"İNGİLİZCE YAZIP TÜRKÇE'YE ÇEVİRMEK UTANÇ"

Yazar Orhan Pamuk'u da eleştiren şarkıcı; "Ben burada şovenizm yapmıyoum. Şuan da şirketlerde Türkçe konuşulmuyor. Unutmamak için günlük hayatta da İngilizce konuşuyorlar. Türkçe’yi hayatlarından çıkarıyorlar. Bir de Orhan Pamuk gibileri çıktı. İngilizce kitap yazıp onu Türkçe’ye çeviriyorlar. Bu da utanç verici. Türkçemiz İngilizce’den çok daha kaliteli bir dildir. Matematik olarak mükemmel bir dildir." dedi.

"ÇİN VE RUSYA'YLA BİRLİK OLMALIYIZ"

Amerika'nın 15 Temmuz'da darbe yapmaya kalkıştığını ifade Kıraç; "Vatanseverliğe ihtiyacımız var. Hangi görüşten olursak olalım, ideolojik olarak birbirimizle savaşa da biliriz. Ama şu an Türkiye’nin vatan bilinci içinde kenetlenmesi lazım. Bugün dünyada büyük bir savaş var. Amerika’yla savaşıyoruz. Darbe yapmaya kalkıştı Amerika. Biz şimdi bunları söylediğimiz zaman iktidar tarafındasın diyor. Hayır biz vatanımızın tarafındayız. Daha geniş bakmalıyız meselelere. Güncel olaylara kilitlenip kalıyoruz. Sanatçılar, aydınlar bilim insanları olarak yurt bilincini vatanseverliği vurgulamalıyız. Türkiye’nin yıllardır Amerika’yla yaşadığı ilişkiden kurtulması gerekiyor. Amerikan üslerini kapatmak ve Nato’dan çıkmak için beklediğimiz kabahat. FETÖ’cü uçaklar o üslerden yardım alarak darbeye kalkıştılar. Bir an önce bölgemizdeki ülkeler Suriye, Irak, İran ve Çin’le Rusya’yla birlite Amerika’ya karşı birlik olmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.