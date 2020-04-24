Kıraç: Üniversiteden 19 yılda mezun oldum

Ünlü şarkıcı Kıraç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hayranlarının sorularını cevapladı.

Öğrencilerle sohbet eden ve sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, bir öğrencinin “Eğitim serüveninizi anlatır mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"OKUMAK İSTEMEDİM"

“Pek anlatılacak bir öğrencilik yaşamım olmadı. Üniversiteden 19 yılda mezun oldum. Lise 2’ye kadar güzel bir öğrencilik yaşamım vardı, sonra ne olduysa duruldum. Derslerim iyi olsa da üniversiteye gitmek istemedim. Ablamın telkiniyle Marmara Üniversitesi’nin Müzik Bölümü'ne kaydoldum, orayı da 19 yıl sonra bitirdim.”