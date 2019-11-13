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Kıran-6 Operasyonu başladı

Van, Hakkari, Şırnak kırsalındaki operasyona 157 tim ve 2 bin 360 personel katılıyor.

AA | 13.11.2019 - 09:32..
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İçişleri Bakanlığı, Van Hakkari ve Şırnak kırsalında Kıran-6 operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

2 BİN 360 PERSONEL

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kıran-6 Operasyonu başladı ViDEO

157 TİM, 2 BİN 360 PERSONEL KATILIYOR

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

Kıran-6 Operasyonu başladı

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