Kiraz saplarını küflenmeden kurutmanın yolu: 1 yıl dayanıyor

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden kiraz, yalnızca lezzetiyle değil saplarıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle bitki çaylarında kullanılan kiraz saplarını değerlendirmek isteyenler, doğru kurutma yöntemlerini araştırmaya başladı.

Ancak yanlış saklama koşulları, kiraz saplarının kısa sürede küflenmesine ve kullanım ömrünün azalmasına neden olabiliyor.

Uygun şekilde kurutulan ve muhafaza edilen kiraz saplarının uzun süre tazeliğini koruyor.

Peki, kiraz sapları küflenmeden nasıl kurutulur? İşte adım adım uygulanabilecek yöntemler...

Kiraz sapları nasıl kurutulur

Öncelikle kirazlardan ayrılan saplar tek tek kontrol edilmeli, çürümüş veya kararmış olanlar ayıklanmalıdır.

Ardından saplar bol suyla nazikçe yıkanarak üzerlerindeki toz ve kalıntılardan arındırılır.

Yıkama işleminin ardından sapların üzerindeki fazla su temiz bir bez veya kağıt havlu yardımıyla alınmalıdır. Nemli kalan saplar kurutma sırasında küflenebileceği için bu aşama oldukça önemlidir.

Fırın en düşük sıcaklık derecesine ayarlanarak kiraz sapları yağlı kağıt serili tepsi üzerinde kurutabilir. Fırın kapağının hafif aralık bırakılması, nemin dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Tamamen kuruyan kiraz sapları cam kavanoz, bez torba veya hava almayan kaplarda saklanmalıdır.