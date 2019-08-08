Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı: 1 ölü 36 yaralı

Eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Atambayev’in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü 36 kişi yaralandı.

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı

İFADE VERMEYE GİTMEYİNCE EVİNE BASKIN YAPILDI

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev’in, başkent Bişkek’e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

KARGAŞA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Atambayev’in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı’nın destekçileri polise karşı koydu. Polis buna karşı Atambayev’i gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Kırgızistan’da akşam saatlerine doğru başlayan kargaşa bir süre sonra çatışmaya döndü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ, KESKİN NİŞANCI SİLAHIYLA URULDU

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada çatışmalarda yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi sayısını 36 olarak açıkladı. Bu kişilerin tedavilerine devam edildiği açıklanırken yaralılardan bazılarının durumlarının iyi olmadığı belirtildi.

Sokakta yaşanan çatışmalarda ise güvenlik güçlerinden 1 kişi keskin nişancı silahıyla vurularak öldürüldü. Yaşamını yitiren güvenlik görevlisinin kim tarafından vurulduğunun henüz tespit edilemediği açıklandı.