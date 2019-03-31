Kırgızlar oyunu kullandı

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Van'ın Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde oy kullanmak üzere Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.

HER SEÇİM BÖYLE

Geleneksel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı. Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar, her seçimde geleneksel kıyafetlerini giyerek oy kullandıklarını söyledi.

KÜLTÜRLERİNİ YAŞATIYORLAR

Kırgız Türkleri olarak kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Koşar, "Tüm vatandaşlarımız, geleneksel kıyafetleriyle oylarını kullanıyor. Bugün yapılan yerel seçim ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bütün memlekette bu seçim, huzur içerisinde geçer." dedi.