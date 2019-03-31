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Kırgızlar oyunu kullandı

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle oy kullanmaya gitti.

AA | 31.03.2019 - 12:30..
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Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Van'ın Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde oy kullanmak üzere Ulupamir İlköğretim Okulu'na geldi.

HER SEÇİM BÖYLE

Geleneksel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı. Ulupamir Mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar, her seçimde geleneksel kıyafetlerini giyerek oy kullandıklarını söyledi.

Kırgızlar oyunu kullandı

KÜLTÜRLERİNİ YAŞATIYORLAR

Kırgız Türkleri olarak kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirten Koşar, "Tüm vatandaşlarımız, geleneksel kıyafetleriyle oylarını kullanıyor. Bugün yapılan yerel seçim ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun. İnşallah bütün memlekette bu seçim, huzur içerisinde geçer." dedi.

Kırgızlar oyunu kullandı

Kırgızlar oyunu kullandı

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