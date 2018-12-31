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Kırık bardakları sanata dönüştürüyor

3 çocuk annesi ev hanımı Tenzile Ceylan, kursta öğrendiği sıcak cam sanatıyla, kırık bardaklar ve cam şişelerden eserler ortaya çıkarıyor.

AA | 31.12.2018 - 07:15..
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İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Tenzile Ceylan, eşi ve çocuklarının karşı çıkmasına rağmen öğrendiği sıcak cam sanatında birbirinden güzel eserler yapıyor. Öğrencilerine de öğrettiği sanatı tanıtmak için il il gezen Ceylan'ın, Konya'da bir alışveriş merkezinde açtığı stantta sergilediği eserler ilgi görüyor.

Kırık cam parçaları ve soda şişesini ocağında işleyerek şekil veren Ceylan, emeğini kısa sürede süs eşyasına dönüştürüyor.

Kırık bardaklar sanata dönüşüyor

CAM PARÇALARI, SANATLA DEĞERLENDİ

Ceylan, 15 yıl önce sıcak cam sanatı kursuna katıldığını söyledi.

El sanatlarına ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlatan Ceylan, sıcak cam sanatının özel ilgi ve yetenek istediğini vurguladı.

Kırık bardakları sanata dönüştürüyor

Ceylan, ailesinin ilk başlarda bu sanatla ilgilenmesine karşı çıktığını ancak zamanla fikirlerinin değiştiğini dile getirerek, şunları dile getirdi:

"Kur'an-ı Kerim okurken 'Allah'ın eserlerini seyret' ayeti dikkatimi çekti. Ondan sonra bu işin içine girdim. Bugüne kadar çok ürün yaptım. Malzeme temin edemediğimde cam bardakları kırıp çalıştım. Bu işe çay bardaklarını kırarak başladım. Kırılan bardakları değerlendirdim. Üstüne motifler işliyorum. Minyatür eserler, biblolar, hediyelik eşyalar üretiyorum. Soda şişelerinden kolye, bileklik, nazar boncuğu ve çeşitli takılar yaptım. 5 dakikada çıkardığım eserler de var, saatlerce çalışarak yaptığım ürünler de var."

Kırık bardakları sanata dönüştürüyor


"OCAĞIN BAŞINDA İLHAM GELİYOR"

Eserlerini özgün tasarımla ortaya çıkarmaya çalıştığını aktaran Ceylan, şunları söyledi:

"İlham, ocağın başına oturduğumda geliyor. Öğrenci de yetiştiriyorum. Başkalarının da bu işi yapmasını istiyorum. Yaptığım eserlerden, sanatçılara ve devlet başkanlarına hediye edilenler de var. Evde çalışıyorum. Çeşitli kentlerde açılan fuarlara da katılıyorum."

Kırık bardakları sanata dönüştürüyor


İŞKENCE ÇEKEN PAPAĞANIN ANISINA

Ceylan, bir karavan satın alarak dünyayı gezmek istediğini dile getirerek, "Çocuklarım da ilk başta karşı çıkıyordu ama şimdi onlar da öğrendi. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. İşkence çektirilerek öldürülen papağanın anısına çalıştığım minyatür papağanlar da stantta ilgi görüyor. Kişiye özel eserler de yapıyorum. Üç boyutlu, kendine özgü tasarım ve camın büyüsü insanları etkiliyor." sözlerine yer verdi.

Kırık bardakları sanata dönüştürüyor

Kırık bardakları sanata dönüştürüyor

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