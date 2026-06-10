Kırıkkale'de 10 metrelik kuyuya düşen kedi kurtarıldı

Kırıkkale’de Yuva Mahallesi’nde yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi.

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, kuyunun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

METAN GAZI RİSKİNE KARŞI ÖZEL ÖNLEM

İtfaiye ekipleri, kuyu içinde olası metan gazı birikimi ihtimaline karşı çalışma öncesinde detaylı bir güvenlik kontrolü yaptı. Riskin ortadan kaldırılmasının ardından kurtarma operasyonuna geçildi.

Ekipler, hem kendi güvenlikleri hem de kedinin zarar görmemesi için özel ekipmanlar kullandı.

TRİPOT VE SOLUNUM CİHAZIYLA KUYUYA İNİŞ

Kurtarma çalışmasında bir itfaiye personeli, temiz hava solunum cihazı kullanarak tripot yardımıyla kuyuya indirildi. Dar ve derin alanda dikkatli şekilde ilerleyen ekip, kısa süre içinde kedinin bulunduğu noktaya ulaştı.

Titiz çalışma sonucu kedi güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

KEDİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE KURTARILDI

Kuyudan çıkarılan kedinin yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. İtfaiye ekiplerinin kontrolünün ardından kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Operasyon, hem ekiplerin hızlı müdahalesi hem de vatandaşların duyarlılığı sayesinde başarıyla sonuçlandı.