Kırıkkale'de 2,5 yaşındaki çocuğu darbeden kreş eğitmenine hapis cezası

Kırıkkale’de özel bir kreşte yaşandığı iddia edilen şiddet olayıyla ilgili davada karar çıktı. Henüz 2,5 yaşındayken kreşte darbedildiği öne sürülen Hasan Efe Kuşdoğan’ın ailesinin adalet arayışı yaklaşık iki yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, sanık eğitmenin “nitelikli kasten yaralama” suçunu işlediğine hükmederek hapis cezası verdi.

Kararın ardından konuşan baba Hasan Kuşdoğan, “Adalet yerini buldu. Çocuğumuzun hakkı yerde kalmadı” diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

22 Mart 2024 tarihinde kentte faaliyet gösteren özel bir kreşte A.K., küçük Hasan Efe’yi kolundan tutarak sert şekilde savurdu. Başını önce masaya ardından zemine çarpan çocuk yaralandı.

Kreşin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından aile, çocuklarını hastaneye götürdü. Başındaki yaraya dikiş atılan küçük çocuğa tomografi ve röntgen çekildiği öğrenildi.

Ailenin güvenlik görüntülerini incelemesinin ardından olay yargıya taşındı.

MAHKEMEDEN 5 YIL HAPİS CEZASI

Yaklaşık iki yıl süren yargılamanın ardından Kırıkkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık A.K.’nin “nitelikli kasten yaralama” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. İlk etapta verilen 2 yıllık hapis cezası, mağdur çocuğun kendisini savunamayacak yaşta olması ve sanığın sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle artırıldı.

Çocuğun yüzünde sabit iz oluştuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla çıkarılırken, sanığın iyi hal indirimi alması sonucu ceza 5 yıl hapis olarak kesinleşti.

KREŞ SAHİBİNE DE CEZA VERİLDİ

Mahkeme, kreş sahibi M.K. hakkında da “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçundan 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın cezası iyi hal indirimiyle 5 aya düşürülürken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi uygulanmasına karar verildi.

Kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtildi.

“OLAYIN ÖRTBAS EDİLMEYE ÇALIŞILDIĞINI DÜŞÜNDÜK”

Müşteki baba Hasan Kuşdoğan, olay sonrası yaşadıklarını anlatırken, kreş yönetiminin gerekli resmi işlemleri yapmadığını öne sürdü:

"Olayın ardından ambulans ya da polis çağrılmadı. Hiçbir resmi işlem yapılmadı. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşündük. Çocuğumuzu kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük."

Doktorların çocuklarının kafa travması nedeniyle 24 saat uyutulmaması gerektiğini söylediğini ifade eden baba Kuşdoğan, süreç boyunca aile olarak psikolojik açıdan büyük yıpranma yaşadıklarını dile getirdi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Mahkeme kararının ardından konuşan Hasan Kuşdoğan, verilen cezaların aile için önemli olduğunu belirterek, “Hasan Efe henüz 2,5 yaşındaydı. Kendini koruyabilecek durumda değildi. Allah’a şükür adalet yerini buldu” diye konuştu.

Anne Özlem Kuşdoğan da karardan dolayı memnun olduklarını ifade ederek, “Hakimimize, savcımıza ve avukatımıza teşekkür ediyoruz. Gönlümüz rahatladı” dedi.