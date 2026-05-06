Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

3 HÜKÜMLÜ CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan L.A. (40), A.K. (47) ve M.A. (47) yakalandı.

Her biri hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.