Kırıkkale'de başına çöp poşeti geçirip yangın çıkardı: Kameralara yakalandı
Kentte bir çay ocağını ateşe veren şahsın tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakaladı.
Kırıkkale'de mahalleyi ayağa kaldıran görüntü...
Gece saatlerinde mahallede bulunan bir çay ocağında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
BAŞINA ÇÖP POŞETİ GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şahsın yangını çıkardığını tespit etti.
Şüphelinin çöp poşetli şekilde yoldan geçtiği anlar da kameraya yansıdı.
AYNI GÜN YAKALANDI
Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi.
Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.