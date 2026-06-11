Kırıkkale'de bıçaklı kavgada 2 arkadaş ağır yaralandı
Kırıkkale'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan 2 arkadaş, hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Hacıbey Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.D. ile arkadaşı U.K.K. bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI AĞIR
Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)