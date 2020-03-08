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Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Keskin ilçesi Efendi köyünde, define için 100 metre derinlikte ve 40 metre uzunlukta tünel kazan 6 kişi gözaltına alındı.

DHA | 08.03.2020 - 03:56..
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün köy mezarlığının yakınında devriye gezerken, terk edilmiş mandıranın karşısındaki dağın eteğinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, gözaltına alındı.

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

DEFİNE İÇİN ŞANTİYE KURMUŞLAR

Şüphelilerin, ilk etapta kepçe ile kazı yaptığı, daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre altına indikleri belirlendi. Göçük riskine karşı maden ocaklarında olduğu gibi ahşap direklerle tahkimat kurarak tünel açan şüphelilerin, ahşap merdivenle aşağıya inip, mezarlığın altına doğru da 40 metre ilerledikleri saptandı.

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin, yakalanmamak için hava karardıktan sonra çalıştığı, soğuktan korunmak için de çadır kurdukları ve burada soba yaktıkları belirlendi. Uzaktan bakıldığında dağın eteğinde oyuk alanda fark edilmeyen şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

"ŞAŞKINA DÖNDÜK"

Köy sakinlerinden Adem Duru, kazı yapılan alanı görünce şaşkına döndüklerini söyledi. Duru, "Biz açıkçası şaşırdık. Buradan gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk, olayı jandarmadan öğrendik. Bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu. Bu söylenti, bu kazıyla doğrulanmış oldu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine gerekeni yapmış, açıkçası şaşkınız" diye konuştu.

Öte yandan kaçak kazı yaparken gözaltına alınan kişilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları sürüyor.

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de definecilerin şantiyesi ortaya çıktı

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