Kırıkkale'de denetimden kaçan ehliyetsiz sürücü dronla adım adım takip edildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahılı Caddesi üzerinde dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama noktasını fark eden otomobil sürücüsü, yakalanmamak için ters istikamete doğru geri geri manevra yaptı.

DRON ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Millet Bulvarı üzerinden hızlı şekilde ara sokaklara giren sürücü, drondan habersiz şekilde yoluna devam etti.

İŞ YERİNİN ÖNÜNE PARK ETTİ

Dron kamerasıyla havadan takip edilen otomobilin konumu tespit edildi. Sürücü, bir süre sonra aracını park ederek yaya halde yolun karşı tarafındaki bir iş yerine geçti.

Polis ekipleri, dron kamerasıyla belirlenen noktaya giderek sürücüyü iş yerinde tespit etti. Yapılan kontrolde, otomobil sürücüsünün sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

YAKALANAN SÜRÜCÜYE 42 BİN TL CEZA

Ehliyetsiz araç kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde geri geri manevra yapan sürücüye 42 bin 718 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç sahibine de 40 bin lira ceza kesildi.