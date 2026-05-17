Kırıkkale'de devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi mevkiinde B.B. idaresindeki hafif ticari araç, şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan H.B., M.B. ve A.B. ise kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)