Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.M.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ ANKARA’DA YAKALANDI: TAKİPTEN KAÇAMADI

Yapılan teknik ve fiziki takipte, firari hükümlünün Ankara’ya kaçacağı bilgisine ulaşıldı. N.M.’nin bulunduğu değerlendirilen aracın PTS kayıtlarında Yahşihan istikametinden Ankara yönüne hareket ettiği tespit edildi.

Haber merkezi aracılığıyla Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordinasyon kuruldu. Takip edilen araç, Ankara’nın Kalecik ilçesi Vatan Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede yapılan araştırmada N.M., saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Kalecik İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen hükümlü, işlemlerinin ardından Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.