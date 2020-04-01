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Kırıkkale'de kahvehaneye baskın: 16 gözaltı

Kırıkkale'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken lokalde oyun oynayan 16 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA |
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Kırıkkale'de kahvehaneye baskın: 16 gözaltı

 

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bulunan At Severler Lokali'nin kahvehane olarak kullanıldığını tespit etti.

OKEY OYNARKEN YAKALANDILAR

Öğlen saatlerinde lokale operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kahvehanenin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi, okey oynarken yakaladı.

Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltı -3

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 16 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kaçak kahvehanede yapılan aramada ise çok sayıda okey taşı, ıstaka ve iskambil kağıdı ele geçirdi.

Kahvehaneye çevrilen At Severler Lokali kapatılırken, 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltı -1

Kırıkkale'de, kaçak çalıştırılan kahvehaneye baskın: 16 gözaltı -2

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