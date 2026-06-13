Kırıkkale’de ot balyası yüklü kamyon devrildi: Ankara yolu kilitlendi

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda, V.M. yönetimindeki 71 ACT 430 plakalı Mitsubishi marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Devrilen kamyonda bulunan ot balyaları kara yoluna savrulurken, yolun Ankara istikametindeki şeritleri tamamen kapandı. Kazanın ardından bölgede ulaşım durma noktasına geldi.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve trafik ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından araçlar kontrollü şekilde bekletilirken, kara yolunda kilometrelerce uzanan trafik yoğunluğu meydana geldi.

Uzun araç kuyrukları ve trafik sıkışıklığı dronla havadan görüntülendi. Özellikle Ankara yönünde seyahat eden sürücüler, yolun yeniden açılması için uzun süre beklemek zorunda kaldı.

VİNÇ VE EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YOL AÇILDI

Kaza sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında devrilen kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun üzerine dağılan ot balyaları ise ekipler tarafından tek tek toplanarak temizlendi.

Temizlik ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından kara yolunda trafik akışı yeniden sağlandı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olay maddi hasarla atlatıldı.

BELGE EKSİKLERİ CEZAYI BERABERİNDE GETİRDİ

Kazanın ardından gerçekleştirilen incelemelerde kamyonun taşımacılık faaliyetlerine ilişkin çeşitli eksiklikler bulunduğu tespit edildi.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında, yetki belgesi olmadan ticari yük taşımacılığı yapıldığı gerekçesiyle araç sahibine 21 bin 333 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca SRC belgesi bulunmayan sürücüye 4 bin 392 lira, bu sürücüyü çalıştıran araç sahibine ise 10 bin 666 lira ceza uygulandı.

Böylece sürücü ve araç sahibine kesilen toplam ceza miktarı 36 bin 391 liraya ulaştı.