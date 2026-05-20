Kırıkkale’de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale’de kereste malzemesi yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi yakınlarında yabancı uyruklu S.K idaresindeki AK 3924-2 çekici ve A3261B-2 dorse yabancı plakalı kereste yüklü tırın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEVLERE TESLİM OLDU
Dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına park ederek araçtan indi.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Tırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)