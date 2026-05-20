Kırıkkale’de ücretsiz fide dağıtımında yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu

Kırıkkale Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği fide dağıtım etkinliği kapsamında vatandaşlara domates, biber ve patlıcan fideleri ücretsiz olarak verildi.

Meydanda kurulan 3 ayrı stantta yapılan dağıtım sırasında yoğunluk dikkat çekerken gençlerden yaşlılara kadar binlerce kişi, fide alabilmek için uzun süre bekledi.

Yağmurun başlamasına rağmen vatandaşların sıradan ayrılmaması dikkat çekti. Kimi vatandaşlar fideleri bahçelerine dikmek için alırken, kimi ise balkonunda yetiştirmeyi planladığını söyledi.

Fidelerini teslim alan vatandaşlar, onları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

"YARIM MİLYON FİDEYİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, etkinlik alanında yaptığı açıklamada fide dağıtımının artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

Önal, yıl boyunca belediyenin kendi imkanlarıyla hazırladığı fidelerin üreticilere ulaştırıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtım törenindeyiz. Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemek için buradayız. Müthiş bir kalabalık var. Kırıkkale Belediyesi olarak tamamen kendi bütçemizle hazırladığımız fideleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Toplamda yarım milyon fideyi Kırıkkaleli vatandaşlarımızla dağıtmış olacağız. Yağmur yağıyor, bereketiyle geldi.”

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRDİ

Fide almak için sırada bekleyen vatandaşlardan Serdar Bozkurt, olumsuz hava şartlarına rağmen sırayı terk etmek istemediklerini belirterek, “Hava şartları şu an zorluyor ama yine de sırayı bozmak istemedik.” dedi.

Vatandaşlardan Gürbüz Atasever ise organizasyonun düzenli ilerlediğini ifade ederek, “Her şey düzenli gidiyor. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Kırıkkale domates, biber yiyecek. Başkanımız sağ olsun.” diye konuştu.

Bahçeciliğin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Mustafa Altıntaş da, “Bahçeye vardığımda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Kahve alışkanlığımı bile bıraktım.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saattir sırada beklediğini anlatan Yıldız Bedir, domates, biber ve patlıcan fidesi alacağını söylerken Gülnaz Akkaya ise bahçe ve çiçeklerle uğraşmayı çok sevdiğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Mustafa Erçetin de verilen destekten memnun olduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti.