Kırılan diş dil kanserine yol açtı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Halime Elçin, dil kenarında yaklaşık bir yıldır yanma ve geçmeyen yaraların bulunması nedeniyle hastaneye gitti.

DİŞ PROTEZLERİNİ İHMAL EDİNCE KANSERE ÇEVİRDİ

Hastanede yapılan incelemede, daha önce çekilen dişlerinin yerine gerekli diş protezleri yaptırılmadığı için dilde oluşan yaranın dil kanserine neden olduğu tespit edildi. Hastaneye başvuran Elçin, yapılan tetkikler sonucu ameliyata alındı ve 6 saat süren başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

HEMEN BİR UZMANA BAŞVURUN

Dil kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu söyleyen KBB Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, ağızda ve dilde çıkan aft ve yaraların bir hafta ile on gün gibi kısa sürede geçmemesi halinde hemen bir uzmana başvurulması gerektiğini dile getirdi.

TÜMÖRÜN DERİNLİĞİ ÖNEMLİ

Ölümcül olan dil kanserinin tedavisinde, dildeki tümörlü bölgenin çıkarılması gerektiğini belirten Dr. Kenar, "Çünkü dil kanserinde tümörün büyüklüğünden ziyade derinliği önemli. Eş zamanlı olarak boyna yayılma riskinin yüksek olması nedeniyle, boyundaki lenf bezlerinin de ameliyatla temizlenmesi gerekmektedir." dedi.

5 GÜNÜN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Ameliyatta hastanın dilindeki kanserli bölgeyi, boynuna atlama ihtimaline karşı da boynundaki lenf bezlerini temizleyecek şekilde bir operasyon düzenlediklerini aktaran Kenar, hastanın 5 gün hastanede misafir edilip ardından taburcu edildiğini ve sağlığına kavuştuğunu aktardı.

SÜRTÜNEREK KANSERE YOL AÇIYOR

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Kenar, ilerleyen yaşla birlikte diş kayıplarının yaşandığını ifade ederek, dişleri düzenli fırçalamanın yanı sıra eksik dişlerin yerine konması gerektiğini, bunun için de kalıbı ve ölçüsü iyi alınmış uygun implant ve protezlerin kullanılması gerektiğini vurguladı. Kenar, aksi halde eksik ve kırık dişlerin, ağza tam oturmayan protezlerin sürekli dil, yanak ve diş etine sürterek ağız ve dil kanserine yol açabileceği uyarısında bulundu.