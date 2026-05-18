Kırım Tatar sürgününün acısı 82 yıldır dinmiyor

Tarihin en büyük insanlık dramlarından biri olarak hafızalara kazınan Kırım Tatar sürgününün üzerinden 82 yıl geçti. 18 Mayıs 1944 gecesi Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’in emriyle öz yurtlarından koparılan Kırım Tatar Türkleri, insanlık dışı koşullarda Orta Asya’ya sürgün edildi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği sürgün, Kırım Tatar halkının hafızasında derin izler bırakmayı sürdürüyor.

KIRIM TATARLARINA YÖNELİK BASKILAR ÇARLIK DÖNEMİNDE BAŞLADI

Kırım Tatar Türklerine yönelik sistematik baskı ve sürgün politikalarının kökeni, Rus Çariçesi 2. Katerina dönemine kadar uzanıyor. Osmanlı hakimiyetinden çıkan Kırım’da Tatar nüfusunu azaltmaya yönelik uygulamalar, Sovyetler Birliği döneminde daha sert bir boyuta ulaştı.

Rus Çarlığı döneminde yaşanan baskılar nedeniyle çok sayıda Kırım Tatarı, Anadolu topraklarına göç etmek zorunda kaldı.

STALİN’İN GİZLİ KARARNAMESİYLE SÜRGÜN BAŞLATILDI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın işgali altına giren Kırım, Sovyet ordusunun bölgeyi yeniden ele geçirmesinin ardından ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Sovyet yönetimi, Kırım Tatarlarını Nazi Almanyası ile iş birliği yapmakla suçladı.

Bu gerekçeyle Sovyet lideri Josef Stalin tarafından gizli kararname çıkarıldı ve Kırım Tatarlarının Orta Asya’ya sürgün edilmesine karar verildi.

BİR GECEDE VATANLARINDAN KOPARILDILAR

18 Mayıs 1944 gecesi başlayan sürgünde çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 250 bin Kırım Tatarı, evlerinden zorla çıkarıldı. İnsanlara yalnızca birkaç dakika hazırlık süresi tanındı.

Hayvan taşımacılığında kullanılan vagonlara doldurulan insanlar, açlık ve susuzluk içinde günler süren yolculuklara mahkum edildi.

YÜZ BİNLERCE İNSAN YOLLARDA HAYATINI KAYBETTİ

İnsanlık dışı koşullarda gerçekleştirilen sürgünde binlerce kişi, daha sürgün bölgelerine ulaşamadan yaşamını yitirdi. Hastalık, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının on binlerle ifade edildiği belirtiliyor.

Hayatta kalanlar ise Orta Asya’nın farklı bölgelerinde ağır yaşam koşulları altında yaşam mücadelesi verdi.

KIRIM 2014’TE YENİDEN RUSYA’NIN KONTROLÜNE GEÇTİ

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanan Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edildi.

İlhak sonrası Kırım Tatarlarına yönelik baskıların yeniden arttığı, birçok kişinin yarımadayı terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.

KIRIMOĞLU VE KTMM HEDEFTE

Kırım Tatar halkının liderlerinden Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu başta olmak üzere çok sayıda isim hakkında, Rusya tarafından Kırım’a giriş yasağı getirildi.

Ayrıca Kırım Tatarlarının temsil organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi, Rus mahkemeleri tarafından “aşırıcı örgüt” ilan edilerek faaliyetleri durduruldu.

KIRIM TATARLARI MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

82 yıl önce yaşanan sürgünün acısını hafızalarında taşıyan Kırım Tatarları, bugün de ana yurtlarına dönme ve kimliklerini koruma mücadelesi veriyor.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle yeni göç dalgalarıyla karşı karşıya kalan çok sayıda Kırım Tatarı, yaşamlarını Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde sürdürmeye devam ediyor.