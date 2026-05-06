Kırım'ın Canköy kentinde drone saldırısında 5 kişi öldü
Rusya'nın yasa dışı ilhakı altında bulunan Kırım'ın Canköy kentinde drone saldırısı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın 53 drone'unu düşürdüğünü duyurdu.
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Karadeniz'deki gerginlik sürüyor.
Bölgede drone saldırıları nedeniyle sivil ölümleri yaşanıyor.
KIRIM'DA DRONE SALDIRISINDA 5 ÖLÜ
Rusya'nın yasadışı ilhakı altındaki Kırım'ın Canköy kentinde, drone saldırısı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı düzenlendiğini Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medyadan duyurdu.
Aksyonov, sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini açıkladı.
"UKRAYNA'NIN 53 DRONE'U DÜŞÜRÜLDÜ"
Rusya Savunma Bakanlığı, dün (5 Mayıs) akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ukrayna'ya ait 53 drone düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlık açıklamasında düşürülen drone'lardan bazılarının Moskova dahil Rusya'nın farklı kentlerinde bazılarının ise Karadeniz üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)