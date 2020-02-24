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Kirk Douglas servetini oğluna bırakmadı

103 yaşında hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi aktörü Kirk Douglas, 61 milyon dolarlık servetinin 50 milyon dolarını Douglas Vakfı’na bağışladı. Kalan 11 milyon dolar paylaştırılacak.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 11:57..
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Hollywood’un efsane ismi Kirk Douglas’ın vasiyeti ortaya çıktı.

103 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, 61 milyon dolarlık servetinin 50 milyon dolarını bağışladı.

50 MİLYON DOLARI DOUGLAS VAKFI'NA VERDİ

Douglas, servetinin 50 milyon dolarını; St Lawrence Üniversitesi, Westwood’daki Sinai Tapınağı, Kaliforniya Culver’deki Kirk Douglas Tiyatrosu ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne kaynak aktaran Douglas Vakfı’na verdi.

Kirk Douglas servetini oğluna bırakmadı

Mirror'ın haberine göre; Kirk Douglas, oğlu Michael Douglas'a servetinden pay bırakmadı.

Michael Douglas'ın, 2020 yılı itibarıyla halihazırda yaklaşık 300 milyon dolarlık servetin sahibi olduğu belirtiliyor.

Kirk Douglas servetini oğluna bırakmadı

11 MİLYON DOLAR PAYLAŞILACAK

Söz konusu servetten kalan 11 milyon dolarlık miktarın ise; Kirk Douglas'ın 100 yaşındaki eşi Anne Douglas ve çocukları Joel Douglas ile Kirk Douglas'ın ilk evliliğinden olan oğulları Peter ve Michael Douglas arasında paylaşılabileceği kaydedildi.

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