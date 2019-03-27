Kırkağaç doğalgaza kavuşuyor

Kentte doğalgaz dağıtım faaliyetlerini yürüten Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım AŞ, çalışmalarına hız kazandırdı.

İLÇEYE DOĞALGAZ GELİYOR

Özellikle ilçelerde çalışmalarını yürüten firma; Akhisar, Turgutlu, Gördes, Gölmarmara, Salihli, Ahmetli, Kula Alaşehir, Saruhanlı ilçelerinden oluşan dağıtım lisansına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından alınan kurul kararı ile Kırkağaç ilçesini de dahil etti.

''YATIRIMLARA BAŞLADIK''

Aksa Manisa Doğal Gaz Dağıtım AŞ Manisa Müdürü İbrahim Başaran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kırkağaç ilçesi içinde en kısa sürede yatırımlara başlanması ve 2019 yılı içerisinde gaz arzı sağlanmasına yönelik planlama yapıldı. Ekonomik ve çevreci yakıt olan doğalgazın Kırkağaç ilçesi için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.