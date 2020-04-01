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Kırklareli İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

Kırklareli'de Vali Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in testinin de pozitif çıktığı ve kendisini izolasyona aldığı belirtildi.

DHA |
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Kırklareli İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

Kırklareli'de dün Vali Osman Bilgin'in, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Valilikten, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, 14 gün süre ile Vali Konağı'nda izole altına alınmıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklaması yapılmıştı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ DE KORONAYA YAKALANDI

Vali Bilgin'in ardından koronavirüs testi yaptıran Kırklareli İl Sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit'in de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki kontrolün ardından Cerit'in, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

TEMASTA BULUNAN KURUM MÜDÜRLERİ DE TEST YAPTIRDI

Öte yandan, Vali Bilgin ile temasta bulunan kurum müdürlerinin de koronavirüs testi yaptırdığı ve sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

BAŞKAN KESİMOĞLU'NUN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti. Kesimoğlu, "Bugün yapılan koronavirüs testimin negatif sonuçlandığını mutlulukla bildirmek istiyorum. Mesaj atan, arayan, dua eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Başta Kırklareli Valimiz Sayın Osman Bilgin olmak üzere ilimizde, ülkemizde ve dünyada tedavi gören tüm hastalara şifa diliyorum." dedi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı

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