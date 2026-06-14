Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak "ilave 8 başpehlivan" belirlendi
665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek ilave 8 başpehlivan kesinleşti.
Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde, 4. tur mücadelesinin ardından 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak ilave 8 başpehlivan belli oldu.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun açıklamasına göre Onur Susuz (23 puan), Süleyman Başar (17 puan), Tanju Gemici (14), Serhat Elvan (13 puan), Hasan Güzeller (13 puan), Ünal Karaman (8 puan), Ali Yanatma (8 puan) ve Tolga Turan (8 puan), 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazandı.
3-5 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.
Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.
ORHAN OKULU KAZANMIŞTI
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazanmıştı.