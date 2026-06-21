Kırmızı bültenle aranan hükümlü Kütahya’da sahte kimlikle yakalandı

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri’nin gerçekleştirdiği denetim sırasında şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde sahte belge kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

2023'TEN BU YANA KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelinin gerçek kimliğinin Afganistan uyruklu Nazar Mohammad Nazari olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, Nazari’nin Interpol ve Europol tarafından 23 Kasım 2023’ten bu yana dünya genelinde kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Şüpheli hakkında ayrıca Konya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçundan verilmiş 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin lira adli para cezası bulunduğu belirlendi.

Sorgulamada Nazari’nin “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan 3, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan ise 2 olmak üzere toplam 5 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.