Kırmızı ışıkta geçti, 1 kişinin ölümüne yol açtı

Iraklı sürücü İrfan Jasim Wali Wali, İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yaptığı yolda aşırı hızlı bir şekilde geçerek, Süleyman Öztürk isimli vatandaşa çarptı. Öztürk, çarpmanın şiddetiyle savrulurken, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Gözaltına alınarak sorgulanan sürücü, ilk duruşmasında serbest kaldı. Mahkemenin bu kararı ise aileyi isyan ettirdi. Süleyman Öztürk'ün kardeşi Batuhan Öztürk, sosyal medya hesabından hem olay anını paylaştı hem de yardım istedi. Iraklı İrfan Jasim Wali Wali adlı şahsın ilk duruşmada serbest kalmasına sosyal medya kullanıcıları da büyük tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda birçok kullanıcı, şahsın tutuklanması gerektiğini belirtti.

Iraklı sürücü kırmızı ışıkta geçti, yaya çarptı İZLE

"BENİ ÇIKARTMAK İÇİN KAÇ AVUKAT VAR BİLİYOR MUSUNUZ"

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren ve tutuklanmasını isteyen Batuhan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "27 Aralık 2018 tarihinde Iraklı İrfan Jasim Wali Wali aşırı hızlı kullandığı Range Rover araç ile kırmızı ışıkta geçerek ağabeyime çarptı. Ağabeyim 40 metre savrularak hayatını kaybetti. Ağabeyimin katilini bugün ilk duruşmada serbest bıraktılar. Olay günü emniyetteki ilk ifadesinde babamın karşısında bacak bacak üstüne atıp telefonuyla oynamış ve hiçbir pişmanlık emaresi göstermemiş. Polisin “Bu ne rahatlık” uyarısına “Beni çıkartmak için bekleyen kaç avukat var biliyor musunuz?” demiş.” ifadelerini kullandı.

40 KİŞİ AİLEYE SALDIRDI

Paylaşımının devamında Öztürk, "Bugün duruşma çıkışında, ağabeyimin katilinin beraberindeki 40 kişi bana ve aileme saldırdılar. Annem ve ablam saldırgan grubun arasında kaldı. Benim yakama yapıştılar, babama ise ‘yumruk’ attılar. Ağabeyim, 30 yaşında bu insan müsveddesi tarafından öldürülmüşken, bugün mahkeme tarafından salıverilmesini ne ben ne de ailem kabul edemiyoruz. Bu yüzden buradan sesimizi duyurmak istedik. Lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun." ifadeleriyle sosyal medya kullanıcılarından destek istedi.