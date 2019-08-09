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Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı

Konya'da kırmızı ışıkta durmayan hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsünün havaya uçması, polis kameralarına yansıdı.

İHA | 09.08.2019 - 14:22..
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Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı

kaza

Konya Emniyet Genel Müdürlüğü polis kamerasına yansıyan kaza, Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

SON SÜRAT GELDİ

Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmadan geçerek, Fırat Caddesi'nden Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkan motosikletliye çarptı.

Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı ViDEO

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsü, savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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