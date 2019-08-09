Konya Emniyet Genel Müdürlüğü polis kamerasına yansıyan kaza, Yeni İstanbul Caddesi ile Fırat Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.
SON SÜRAT GELDİ
Görüntülerde, kampüs istikametine doğru seyreden hafif ticari araç süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmadan geçerek, Fırat Caddesi'nden Yeni İstanbul Caddesi'ne çıkan motosikletliye çarptı.
Kırmızı ışıkta hızlı geçen sürücü dehşet saçtı ViDEO
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uçan motosiklet sürücüsü, savrularak kaldırımda bulunan bir engelli aracına çarpıp durabildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.