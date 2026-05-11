Kırşehir'de 19 yıllık tapu bekleyişi

Kırşehir’de yıllar önce belediyeye ait olduğu belirtilen ve farklı süreçlerden geçerek yapılaşmaya açılan araziler, bugün yüzlerce vatandaşı tapu belirsizliğiyle karşı karşıya bıraktı. Ev ve hobi bahçesi yapan hak sahipleri, uzun süredir devam eden mülkiyet sorununa kalıcı çözüm talep ediyor.

MERADAN BELEDİYEYE, BELEDİYEDEN PARSELLERE UZANAN SÜREÇ

İddiaya göre söz konusu alan, 1971 yılında mera vasfı ile kadastro çalışmasına konu oldu ve daha sonra belediyeye devredildi. 1983 yılında parselasyon işlemleri yapılarak alan farklı kullanımlara açıldı.

Zaman içinde belediye çalışanları ve bazı vatandaşlara tahsis edilen arsalar üzerinde yapılaşma oluşurken, mülkiyet konusu netlik kazanmadı.

19 YILDIR DEVAM EDEN BELİRSİZLİK

Bölgede yaşayan vatandaşlar, yaklaşık 18–19 yıldır tapu sorununun çözüme kavuşturulmasını beklediklerini ifade ediyor. Yapıların ruhsatlı olmasına rağmen tapu alınamaması, mağduriyetleri daha da artırıyor.

Vatandaşlar, hem yatırım yaptıkları alanların karşılığını alamadıklarını hem de geleceğe dair güvence oluşturamadıklarını dile getiriyor.

“SATAMIYORUZ, DEVREDEMİYORUZ”

Bölge sakinlerinden Kadir Dedebağlı, yıllardır süren belirsizliğin ekonomik ve sosyal sorunlara yol açtığını belirtti. Dedebağlı, taşınmazların resmi olarak devredilememesinin ciddi bir mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, mülkiyet sorunu nedeniyle ne satış yapabildiklerini ne de çocuklarına miras bırakabildiklerini söylüyor.

“RUHSAT VAR AMA TAPU YOK”

Doğan Karaoluk ise evinin belediye ruhsatlı olmasına rağmen tapu alamadığını belirterek yaşanan çelişkiye dikkat çekti. Karaoluk, vatandaşların temel beklentisinin mülkiyet sorununun çözülmesi olduğunu ifade etti.

MUHTARLIK VE İNCELEME SÜRECİ

Şenol Yılmaz da bölgedeki arazilerin geçmişte alacaklara karşılık verildiğini savunarak, uygulamanın yarattığı belirsizliğe tepki gösterdi.

Yılmaz, “Madem mera arazisiydi, neden bize verildi?” diyerek yaşanan sürecin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Kuşdilli Mahallesi Muhtarı İlhami Öztürk, bölgede vatandaşlarla bir araya gelindiğini ve kamu kurumları tarafından inceleme süreçlerinin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlar ise sürecin hızlandırılarak yıllardır devam eden tapu mağduriyetinin sona ermesini talep ediyor.