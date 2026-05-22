Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ’ın kentteki yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan teknik ve saha takibinin ardından kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dokümanlara ulaşıldı. Ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise genişletilerek devam ettiği öğrenildi. Terörle mücadele birimlerinin kentteki çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.