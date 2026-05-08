Kırşehir'de korkutan kaza: Otomobil derey uçtu

Kırşehir’e yaklaşık 21 kilometre uzaklıktaki Kesikköprü yol güzergâhında, S.O. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki suya düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Bu sırada bölgede dalgıçlık yaptığı öğrenilen bir vatandaş da kurtarma çalışmalarına destek verdi.

ARAÇ HALATLA ÇEKİLEREK ÇIKARILDI

Suya düşen otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla halat bağlanarak çekiciye hazır hale getirildi. Ardından olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araç sudan çıkarıldı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada otomobil sürücüsü S.O.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirme sonrası netlik kazanacak.