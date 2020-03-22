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Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internetten yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.

AA | 22.03.2020 - 09:22..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir karar aldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildirdi.

BAŞVURULAR İLGİLİ AÇIKLAMA İNTERNETTE

Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları internetten yapılacak

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.

Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.

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