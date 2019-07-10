Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

ABD'den füze satın alan Fransa, BM ambargosunu delerek, bu füzeleri Hafter güçlerine teslim etti.

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Ultrasonografi nedir

Stetoskopla kalbi dinlemek kadar basit ve rahat bir uygulama şekli olan ultrasonografi ile iç organların yapısı ve hastalıklar anında görüntülenir.