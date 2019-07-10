Müşteriyi araçtan indirmek isteyen taksici meslekten men edildi

Şişhane'den taksiye binen kadın yolcu ile taksici arasında yaşanan kısa mesafe tartışması müşteri kamerasına yansımıştı.
Taksici değişim saati geldiğini belirterek kadından araçtan inmesini isteyince tartışma büyüdü ve olay yerine polis çağırıldı.
Yaşanan olayın ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
MESLEKTEN MEN EDİLDİ, TAKSİSİ BAĞLANDI
Sürücü Eyüp Doğan, emniyete ceza ödedi, meslekten men edilirken, taksisi de bağlandı.
Kadın yolcuyla taksicinin kısa mesafe tartışması