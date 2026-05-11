Kısırlık tedavisinde yeni dönem: Yapay zeka sperm buluyor
Yapay zeka destekli teknoloji, yıllardır çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere bir şans daha tanıyor. Yeni teknoloji, kısır erkeklerde sperm hücrelerini bulmaya yardımcı olurken çocuk sahibi olamayan çiftler için yeni bir umut kaynağı oldu.
Yapay zeka, hayatımızın birçok alanını şekillendirmeye devam ediyor..
Tıp alanında uzun süredir çözülemeyen sorunlara yeni bir dönem başladı.
BBC’nin yayımladığı bir habere göre, ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Penelope isimli bir kadının yaşadığı süreç bunun çarpıcı örneklerinden biri oldu.
2,5 YIL SONRA HAMİLE KALDI
Penelope ve Samuel çifti, yaklaşık 2,5 yıllık çocuk sahibi olma denemelerinin ardından doktorlarından Penelope’nin hamile olduğunu öğrendi.
Çiftin çocuk sahibi olamamasının nedeni, Samuel’in Klinefelter sendromu taşımasıydı.
Klinefelter sendromu, genellikle geç fark edilen ve erkeklerde fazladan bir X kromozomu bulunmasıyla ortaya çıkan genetik bir durum.
STAR ADLI SİSTEM SAYESİNDE HAMİLE KALABİLDİ
Hamilelik süreci, Columbia Üniversitesi tarafından azospermi (meni içinde sperm bulunmaması) sorunu yaşayan erkeklerde sperm tespiti için geliştirilen “STAR” adlı yeni bir teknik sayesinde mümkün oldu.
NADİR VE GİZLİ SPERM HÜCRELERİ YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİLİYOR
Bu sistem, yapay zeka kullanarak nadir ve “gizli” sperm hücrelerini tespit etmeye yardımcı olmasıyla biliniyor.
Yapay zekanın bu nadir sperm hücrelerini tespit etme kapasitesi, çocuk sahibi olamayan birçok çift için yeni bir umut oluşturdu.
STAR SİSTEMİ 20 YILLIK ÇİFTİN ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI SAĞLADI
Geçtiğimiz yılın sonunda, beş yıllık bir geliştirme sürecinin ardından STAR sistemi kullanılarak doğan ilk bebek, yaklaşık yirmi yıldır kısırlıkla mücadele eden bir çiftin çocuk sahibi olmasını sağladı.
Bu ilk doğumdan sonra teknoloji doğurganlık merkezlerinde düzenli olarak kullanılmaya başlandı ve dünyanın birçok yerinden başvurularla birlikte uzun bir bekleme listesi oluştu.
175 HASTADA YÜZDE 30 SPERM TESPİT EDİLİYOR
Araştırmacılar, STAR sisteminin son uygulandığı 175 hastada yaklaşık yüzde 30 oranında sperm tespit edebildiklerini belirtti.
GELENEKSEL YÖNTEME GÖRE 40 KAT DAHA FAZLA TESPİT
Sistemin, geleneksel mikroskobik incelemeye kıyasla yaklaşık 40 kat daha fazla sperm tespit edebildiği ifade edildi.
SANİYEDE 300 GÖRÜNTÜ İŞLİYOR
Normalde bir meni örneğinde mililitre başına milyonlarca sperm bulunurken, azospermi vakalarında hiç sperm olmayabilir ya da yalnızca tek tük hücreler görülebilir.
STAR sistemi, makine öğrenimi algoritmalarıyla görüntüleri gerçek zamanlı analiz ederek sperm hücrelerini tespit ediyor ve zarar görmeden izole edilmesini sağlıyor.