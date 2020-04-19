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Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de yolların ve sokakların boş kaldığı İstanbul’da, kentin tarihi simgeleri üzerinde doğan güneş kendisine hayran bıraktı.

İHA |
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Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Koranavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamanın ikinci gününde İstanbul’daki yollar adeta boş kaldı.

Normal zamanlarda kentin en işler yerleri arasında olan Vatan Caddesi, Sirkeci Meydanı, Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile E-5 Karayollarında trafik ve araç geçişi neredeyse sıfıra indi.

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı ViDEO

İSTANBUL'DAKİ SESSİZ GÜN DOĞUMU KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan sokak kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte, doğan güneş adeta sessizliği bozdu.

Kentin simgelerinden olan Topkapı Surları üzerinde görüntülenen ve şehirdeki sessizliği adeta bozan gün doğumu, kendisine hayran bıraktı.

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ikinci gününde de yollar boş kaldı

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