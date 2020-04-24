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Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmada bulundu

Esenyurt’ta kapalı gibi görünen ve daha önce mühürlenen kahvehanenin gizli bölmesinde kumar oynayan 8 kişi, polis ekipleri tarafından havalandırma boşluğunda yakalandı.

İHA |
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Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmada bulundu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında kahvehanelerinde oldu bazı iş yerleri geçici süreyle kapatılmasına karar verilmişti.

Tedbir kapsamında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurallara uymayan ve yasadışı faaliyet gösteren iş yeri ve mekanlara denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, İstiklal Mahallesi’nde bir kıraathanenin yasağa rağmen açık olduğu ve içeride kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmada bulundu

KAPALI GİBİ GÖSTERİLİP, GİZLİ BÖLMEDE KUMAR OYNATILDI

Söz konusu kıraathaneye giden ekip, iş yerinin kapısını defalarca çaldı. Çağrılarına yanıt bulamayan polis iş yerinin arkasından dolaşarak havalandırma deliğinden içeriye bakıldığında içerideki kişilerin olduğu gördü.

Polisin çağrısı ile kapı içeridekiler tarafından açıldı.

Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmada bulundu ViDEO

25 BİN 200 LİRA CEZA KESİLDİ, İŞ YERİ SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

O sırada kumarhanede bulunan 8 kişi’ye Hıfsızsıhha Kanunu’na muhalefetten toplam 25 bin 200 lira ceza yazıldı.

İş yeri sahibi Y.E. ise işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞ

İhbar üzerine olay yerine çağrılan Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri de iş yerinin daha önce mühürlendiğini ve mührün bozulduğunu tespit etti.

Kıraathane faaliyetinden men edildi.

Kahvehanede kumar oynayanlar, havalandırmada bulundu

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